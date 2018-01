Capital tem tempo quente e pode chover à tarde nesta terça

A manhã desta terça-feira, 3, será de tempo nublado mas abafado na capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade O sol aparece alternando com possíveis pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e começo da noite. As temperaturas devem ficar na marca dos 32ºC. A massa de ar quente e seco que atua sobre o Sudeste mantém o tempo com temperaturas elevadas e sem chuva na capital pelo menos até o final de semana, segundo o CGE.