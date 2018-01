Capital tem sol e possibilidade de chuvas nesta terça-feira

A terça-feira, 7, começou com tempo agradável e o sol aparece desde cedo. São amenas as temperaturas registradas no início da manhã, mas ao longo do dia elas devem subir e atingir os 27ºC.

Frente fria avança pela costa sul do país

A previsão do tempo para a sua cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a tarde, o tempo fica instável e podem ocorrer chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura.

Uma frente fria avança pelo mar, vindo do sul do Brasil. Ela causa agitação no oceano e deve chegar a São Paulo amanhã, provocando ondas fortes no litoral e trazendo alguma instabilidade para o tempo nos próximos dias.

Temporais

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesas Civis de 12 Estados brasileiros quanto à possível ocorrência de chuvas fortes entre esta terça-feira e quarta.

De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir os Estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Roraima, Minas Gerais, Amapá, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Acre. Em alguns momentos, as chuvas poderão ser acompanhadas por raios e ventos de até 50 quilômetros por hora.

A Sedec recomenda que a população evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de alagamentos e deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).