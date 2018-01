Capital tem recorde de frio no fim do verão

Os dados dizem respeito aos registros feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte da capital. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, hoje, as temperaturas devem subir um pouco, com mínima de 15°C e máxima de 23°C. Amanhã - a mudança de estação ocorre às 8h02 -, os termômetros poderão chegar a 27°C. "É o último dia do verão com cara de outono e o primeiro do outono com cara de verão", brinca a especialista.

A chuva deve reforçar essa sensação, já que hoje há previsão de tempo encoberto e precipitações a qualquer hora do dia. Amanhã, no entanto, a tendência é de mais sol, com pancadas de chuva somente a partir da tarde.

No litoral norte, a situação não deve ser tão diferente, com possibilidade de chuvas, mas em menor intensidade do que a dos últimos dias, quando foram registrados volumes muito acima da média para a época.

Deslizamentos. Só no domingo, choveu em Ubatuba 99 milímetros, ou 30% do que era esperado para o mês inteiro, 321 mm. Na mesma área do Estado, São Sebastião, onde foram registrados deslizamentos de terra e bloqueios de pista, houve 224 mm de precipitação, segundo Inpe.

Mesmo com menos chuva, ainda há risco de deslizamentos, pois a terra de encostas segue encharcada, diz o meteorologista André Madeira, da Climatempo.