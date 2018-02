Capital tem opções gratuitas para curtir a folga prolongada

O feriadão está aí (e é só o primeiro de três em um mês: Páscoa, Tiradentes e Dia do Trabalho) e, se você pretende curtir o sossego de São Paulo - em vez de enfrentar o trânsito das estradas -, nada de ficar em casa.

Sem tirar a mão do bolso, é possível conferir obras de Pablo Picasso no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, até 8 de junho). A exposição gratuita Picasso e a Modernidade Espanhola reúne 90 trabalhos do artista e de alguns de seus colegas, todas oriundas do madrileno Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Para quem gosta de pedalar, as ciclofaixas de lazer serão ativadas também sexta-feira, 3, além do domingo, 5. Os trechos ficam disponíveis das 7 às 16 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Parque da Água Branca (Avenida Francisco Matarazzo, 455, tel: 5041-4644), zona oeste, ocorrerá, entre sexta e domingo, a Feira do Meio Ambiente. O evento gratuito vai oferecer shows, oficinas e outras atividades. Um coelho da Páscoa animará as crianças.

O Santana Parque Shopping tem feira de livros especial, com mais de 3 mil obras a partir de R$ 3. Haverá contação de histórias, distribuição de ovos e maquiagem artística. Os eventos começam nesta quinta-feira, 2, e vão até domingo, das 14 às 20 horas.

Sábado tem show gratuito de Marcelo Jeneci no Teatro Flávio Império (Rua Professor Alves Pedroso, 600), zona leste. O músico divulga seu segundo álbum, De Graça. A apresentação ocorrerá às 20 horas. É preciso retirar ingressos com uma hora de antecedência.

Para quem deseja aproveitar um passeio no Zoológico de São Paulo, está aberta uma oportunidade. O zoo sorteará cinco visitas guiadas aos bastidores da instituição. Para participar, é preciso ir até lá antes do dia 26 de abril e preencher um cupom de inscrição.

Tem ainda teatro gratuito para as crianças. Inspirado em Macbeth, de Shakespeare, o espetáculo infantil As Bruxas da Escócia será apresentado no sábado e no domingo, às 16 horas, no Teatro João Caetano (Rua Borges Lagoa, 650), na zona sul. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.