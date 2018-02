Capital tem manhã com temperaturas baixas e céu nublado

SÃO PAULO - A capital paulista amanheceu com céu parcialmente nublado, poucos ventos e temperaturas baixas nesta quarta-feira, 29. Os principais aeroportos operam normalmente. Às 7h30, Congonhas, na zona sul da capital, e Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, estavam abertos para pousos e decolagens.

Por volta das 6h30, o termômetro da estação meteorológica do Mirante de Santana, localizado na zona norte, registrava 7,7ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nesta tarde, o sol aparece e eleva a temperatura. A máxima deve ficar em torno dos 22ºC.

Para os próximos dias, a massa de ar polar mantém o tempo seco e estável na capital. Ao longo do dia o sol elevará as temperaturas com máximas de até 22ºC. O CGE alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar que devem atingir valores próximos aos 30%. As condições atmosféricas dificultam a dispersão de poluentes, prejudicando a qualidade do ar nos grandes centros urbanos.