Capital tem a tarde mais quente desde o dia 6 de março

A temperatura chegou aos 32,2º, neste domingo, 27, no Mirante de Santana, na zona norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Foi a maior temperatura neste local da cidade desde o dia 6 de março, quando o Mirante registrou 32,8º. Para esta segunda-feira, 28, a previsão da Climatempo é que a temperatura aumente e chegue aos 34,1º, repetindo o que ocorreu no dia primeiro de março.

A massa de ar frio que predominou durante a semana perdeu força no sábado, 26, o que favoreceu a diminuição das nuvens.

Neste domingo o aquecimento foi maior ainda com a chegada do ar quente vindo do interior do estado.

Nesta segunda-feira, 28, o aquecimento pré-frontal - normal em dias que antecedem a aproximação de uma frente fria - aumentará ainda mais a temperatura e deve provocar chuvas fortes no meio da tarde com rajadas de vento. A partir de terça, o tempo fica instável, com chuvas e queda de temperatura. A previsão da Climatempo é de que o mar deve ficar bastante agitado a partir de terça feira, 29, à noite, com previsão de ressaca no litoral de São Paulo a partir de quarta-feira.