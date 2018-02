Capital tem 2º roubo a shopping em três dias

Segundo a assessoria da loja Iplace, que revende produtos eletrônicos da marca Apple, o shopping tinha aberto as portas, por volta das 11 horas, e não havia clientes dentro do estabelecimento na hora do assalto.

Seis funcionários foram rendidos e nenhum tiro foi disparado, em uma ação rápida. A polícia foi acionada imediatamente e a loja manteve o funcionamento normalmente no decorrer do dia. O caso foi registrado no 11.º Distrito Policial, em Pinheiros.

Na noite de domingo, um homem roubou mais de R$ 40 mil em assalto a um cinema da rede Cinemark no Shopping Interlagos, na zona sul da cidade, em outra ação que terminou sem feridos.