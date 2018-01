Capital sai do estado de atenção e madrugada terá chuva leve

O Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura(CGE) tirou todas as regiões da capital do estado de atenção às 21h40 desta quinta-feira, 17. Devido as fortes chuvas, a cidade toda estava em atenção desde às 18h40, em razão de áreas de instabilidade associadas a passagem de uma frente fria.

De acordo com os meteorologistas da CGE, as chuvas que atingiram a capital paulista por mais de três horas, começaram a perder intensidade e seguem em direção ao Vale do Paraíba. Durante o final da noite e a madrugada, a previsão é de apenas chuva leve e chuviscos.

As regiões com os maiores índices pluviométricos registrados foram: Rio Tietê (com 37,8mm), Anhembi (30,4mm)

Rio Tietê (Barragem da Penha, com 30 mm), Córrego do Jaguaré (30 mm), Barragem Móvel (29,5mm) Vila Galvão (27,2mm), Rio Tietê (Barragem da Penha, com 23,6mm), Jardim Pantanal (22,8mm) e Rio Pinheiros (Ponte Cidade Universitária, com 20mm).

De maneira geral, os temporais ocorreram de maneira moderada à forte, atingindo com maior intensidade alguns bairros das zonas oeste, norte e leste.