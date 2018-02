Capital registra mais 10 mortes em uma só noite Em mais uma noite violenta, pelo menos 10 pessoas foram assassinadas na cidade de São Paulo e uma outra em São Bernardo do Campo, no ABC. A média de homicídios na capital no mês passado foi de 4,5 casos/dia. Assim como aconteceu na última semana, na maioria dos casos as vítimas estavam na rua de madrugada e foram atingidas por pessoas de carro ou moto.