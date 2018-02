Capital registra 60 mortes no trânsito por mês

No primeiro semestre, os homicídios por acidente de trânsito na capital cresceram 5% em relação ao mesmo período de 2010. Foram 378 casos em 2011, ante 359 registros em 2010.

Especialistas em trânsito afirmam que a fiscalização do trânsito e a educação de motoristas - começando com aulas no ensino fundamental - são as medidas que devem ser adotadas para reduzir o número de acidentes de trânsito, principalmente aqueles que causam mortes. "Uma solução imediata seria uma fiscalização e punição severa dos motoristas que dirigem em alta velocidade e embriagados", afirma o médico Dirceu Rodrigues Alves Junior, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). /E.P.