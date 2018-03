Capital registra 254 km de lentidão, a 2ª pior do ano A capital paulista registrou ontem o segundo pior congestionamento de 2012. Às 19 horas, a cidade tinha 254 quilômetros de engarrafamento. O recorde de lentidão do ano, e também histórico, foi registrado no dia 1º de junho, com 295 km de morosidade.