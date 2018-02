Capital registra 1.958 raios O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou em São Paulo, durante o temporal de quinta-feira, um total de 1.958 raios na cidade, 80% deles entre 17h e 21h. Foi o terceiro dia com mais raios dos últimos 10 anos na capital paulista. O dia com o maior número de raios já registrado na cidade foi em 16 de fevereiro de 2011 - 2.264 raios. Em todo o Estado de São Paulo foram relatados mais de 20 mil raios. Sozinha, a capital paulista registrou 10% de todos os casos. O Brasil é o País que mais recebe raios no mundo, com média de 50 milhões por ano.