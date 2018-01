Capital permanece com estados de atenção e alerta

A capital paulista continuava, por volta das 10h45 desta terça-feira, 8, em estado de atenção e de alerta por conta dos chuvas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A cidade continua com decretos de estados de alerta nas Marginais do Tietê e do Pinheiros desde às 5h55, e atenção em toda a Capital desde às 3h14. Alguns trechos das Marginais estão interditados e os liberados para trânsito têm congestionamento carregado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devido ao transbordamento do córrego Três Pontes, o bairro de Itaim Paulista entrou em estado de alerta às 7h50.

A região do Ipiranga não estava mais em estado de alerta desde às 8h40, já que o Ribeirão dos Meninos não se encontrava mais em situação de transbordo.

Previsão

Segundo o CGE, para as próximas horas a chuva deve continuar na Grande São Paulo com a mesma intensidade, sem perspectiva de melhora. A média de precipitação na Capital desde às 0h até as 7h desta terça foi de 54,8mm e nas últimas 12 horas foi de 64,4mm. Até esta terça, já choveu neste mês de dezembro 122,1mm, o que equivale a 60,75% da precipitação média para o mês.

Segundo boletim do CGE, foram registrados 42 pontos de alagamentos, sendo que 26 deles estão intransitáveis, a maioria na zona oeste da cidade.