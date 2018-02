Capital paulista volta ao estado de atenção para baixa umidade

SÃO PAULO - A baixa umidade relativa do ar volta a deixar a cidade de São Paulo em estado de atenção no início da tarde desta quinta-feira, 5. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou o índice de 28% às 12h05.

Durante a tarde da última quarta-feira, 3, o paulistano enfrentou o dia mais quente do ano. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atingiram a máxima de 34,5ºC. A capital também ficou em estado de atenção para a baixa umidade do ar ao longo de três horas - das 14h às 17h.

Boas práticas. Além de consumir bastante água, os moradores da capital devem evitar praticar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e as 15h, conforme recomendação da Defesa Civil. Toalhas molhadas, umidificadores e recipientes com água devem aliviar a sensação de tempo seco.