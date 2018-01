Capital paulista terá tempo quente e pode chover à tarde

A semana começou com céu nublado na capital paulista, mas o sol logo apareceu, alternado com poucas nuvens e elevando as temperaturas.

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do tempo para a sua cidade

Ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), com a elevação da temperatura, há a possibilidade de pancadas isoladas de chuva no fim da tarde e à noite. Os termômetros devem oscilar entre os 26ºC.