Capital paulista terá tempo abafado e pode chover à tarde

A manhã de sexta-feira, 6, começou com poucas nuvens e com tempo abafado na capital paulista. Ao longo do dia, o tempo segue abafado, com poucas nuvens pela manhã e céu nublado pela tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Há a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuva rápida pelo fim da tarde e começo da noite, mas sem a possibilidade de causar transtornos. A máxima para será de 34 ºC. O tempo não muda muito nos próximos dias que seguem com sol, calor e chuvas rápidas e isoladas no final das tardes. A passagem de uma nova frente fria com fraca atividade pela costa do Sudeste neste fim de semana causa mais nuvens do que chuva na Grande São Paulo. Os ventos passam a soprar do mar amenizando um pouco o forte calor registrado nos últimos dias.