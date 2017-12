Capital paulista terá sol e pancadas de chuvas à tarde

A frente fria que avança pela região Sudeste deixa a manhã desta quarta-feira, 7, com muitas nuvens, mas a expectativa para as próximas horas é de diminuição da nebulosidade com aumento das temperaturas devido ao aparecimento do sol. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no final da tarde e à noite a nebulosidade volta a aumentar e retornam as condições de chuvas fracas e chuviscos, mas sem causar transtornos. A máxima deve chegar aos 26ºC, de acordo com o CGE. No decorrer da semana, o sol retorna com sensação de frio durante as madrugadas e temperaturas em elevação no decorrer do dia. As chuvas ocorrem de forma isolada e com baixo potencial para alagamentos, concentrando-se no período das tardes.