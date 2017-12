Capital paulista terá sol e pancadas de chuva à tarde

A capital paulista terá a terça-feira, 6, nublada, com o sol aparecendo alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima deve chegar aos 25ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Durante a madrugada, o tempo ficou encoberto com nevoeiro e chuviscos em algumas regiões da Cidade. A mínima na madrugada ficou em 15ºC, porém o vento e a umidade no ar deixou a sensação de frio ainda maior, chegando a 13ºC. Nos próximos dias, o sol retorna entre nuvens e as temperaturas começam a se elevar gradativamente. Em decorrência dos ventos que continuarão soprando do mar, a temperatura mínima ainda fica baixa durante as madrugadas, em torno dos 15ºC.