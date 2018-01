Capital paulista terá manhã nublada e possíveis chuvas à tarde

A quinta-feira, 12, começou com céu nublado e chuvas fracas em alguns bairros da capital paulista. A manhã deve ser de céu encoberto e o sol deve aparecer no período da tarde, alternando com muitas nuvens. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há a possibilidade de pancadas fortes de chuva no fim da tarde e início da noite. As temperaturas devem oscilar em torno dos 26ºC. O restante da semana segue com tempo instável na cidade. O sol até aparece entre muitas nuvens e as temperaturas máximas não superam os 29ºC. As chuvas ocorrem na forma de pancadas, que devem se concentrar no período das tardes.