Capital paulista terá dia quente, mas deve chover à tarde

A manhã desta segunda-feira, 2, começou com céu parcialmente nublado e temperatura de 20ºC na região dos Aeroportos de Congonhas, na zona sul, e no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o dia será de muito calor, com a máxima chegando aos 30ºC. O sol aparece ainda pela manhã, elevando as temperaturas. As pancadas de chuva poderão ocorrer de forma isolada, com possíveis trovoadas, no fim da tarde e início da noite.