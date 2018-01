Capital paulista terá dia quente e chuvas à tarde nesta quarta

A quarta-feira, 4, começou com céu parcialmente nublado nas zonas sul e norte da capital paulista, mas o sol aparece ainda pela manhã elevando as temperaturas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Para o período da tarde, haverá pancadas isoladas de chuva e trovoadas. Essas pancadas poderão ser fortes em alguns bairros. A temperatura máxima será de 32ºC. O tempo não muda muito nos próximos dias, segue com sol, calor e chuvas de verão no final das tardes. As temperaturas se mantém estáveis, oscilando entre 19ºC e 33ºC. No final da semana uma nova frente fria causa chuvas mais significativas e declínio das temperaturas.