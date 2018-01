Capital paulista terá dia ensolarado e máxima de 26ºC

Os termômetros devem atingir a marca de 26ºC nesta quarta-feira, 22, em São Paulo. Não há previsão de chuva e o dia deve ficar ensolarado, apesar de ter começado com algumas nuvens. Na quinta-feira, 23, o tempo começa a mudar com a aproximação de uma frente fria.

Com a chegada da frente fria na quinta-feira, o tempo começa a mudar à tarde. Mas é só na sexta-feira que o tempo fica totalmente fechado e com chuvas ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).