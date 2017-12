Capital paulista terá dia de sol, mas com chuva à tarde

O sol deve aparecer ainda nesta manhã de quarta-feira, 14, após uma madrugada com chuvas, que causaram a formação de sete pontos de alagamentos, além de deixar grande parte da cidade em estado de atenção. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade O dia amanheceu ainda com muitas nuvens, porém sem chuva, que deve voltar em forma de pancadas isoladas no final da tarde e começo da noite, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As temperaturas sobem e devem atingir os 31ºC à tarde. A propagação de uma frente fria vinda do oceano possibilita a diminuição das temperaturas a partir da noite desta quarta, segundo o CGE.