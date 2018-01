Capital paulista terá chuviscos durante o dia nesta sexta-feira

A capital paulista terá uma sexta-feira, 13, chuvosa, com tempo encoberto e as temperaturas não sobem muito, chegando a uma máxima de 22ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A passagem de uma frente fria pelo Sudeste deixa o tempo encoberto, com garoa e temperaturas baixas na capital e os ventos úmidos que sopram do oceano aumentam a sensação de frio. Não há previsão de chuva forte. No fim de semana o tempo segue instável com as pancadas de chuva concentradas no período das tardes. No domingo, o tempo começa a melhorar, mas ainda chove. A máxima deve subir para 25ºC. Aeroportos Por conta da nebulosidade, o Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, operava com auxílio de instrumentos desde as 6h40. O tempo encoberto também afetou o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande são Paulo, que operava por instrumentos desde a madrugada. Nenhum voo foi alternado nos aeroportos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).