Capital paulista terá chuvas ao longo desta segunda-feira

A manhã na capital paulista começou com garoa em pontos isolados e céu nublado. Para o restante da segunda-feira, 26, o tempo não muda muito e segue com muita nebulosidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No final da tarde são esperadas pancadas de chuva, típicas da estação. Algumas destas pancadas poderão ser de forte intensidade. A máxima prevista para o dia é de 24ºC. A semana deve ficar com tempo instável e sob o domínio de áreas de instabilidade que, em alguns momentos, podem atingir a região metropolitana de São Paulo com eventos de chuva forte. Uma nova frente fria deve se formar entre a sexta-feira, 31, e o sábado, 1º, e provocar novos temporais sobre a região Sudeste.