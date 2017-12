Capital paulista terá chuva ao longo do dia

A previsão para esta sexta-feira, 23, em São Paulo, é de tempo nublado, com chuvas ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A manhã já começou com chuviscos e neblina em alguns pontos da cidade, com as temperaturas nas estações do CGE localizadas na Consolação chegando a 17,3ºC e no Butantã de 17,9ºC. Devido ao vento de sudeste proveniente do oceano que continua a trazer umidade, o céu permanece nublado na capital, mas diferentemente dos dias anteriores o sol deve aparecer no período da tarde elevando as temperaturas que devem alcançar os 23ºC diminuindo a sensação de frio dos últimos dias. Durante o final de semana, o sol aparece entre nuvens elevando as temperaturas e aumentando a chance da ocorrência de chuvas, com a possibilidade de se formarem pontos com maior intensidade que podem causar algum transtorno para a população.