Capital paulista tem trânsito bom nesta manhã

SÃO PAULO- O rodízio municipal de veículos está suspenso nesta sexta-feira, 4, por causa do feriado prolongado de Corpus Christi. Com isso, os donos de veículos com placas final 9 e 0 poderão trafegar normalmente.

A medida voltará a valer na próxima segunda-feira, 7, quando estará restrita a circulação de veículos com placas finais 1 e 2.

A cidade de São Paulo registra lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco. São 2,2 km de morosidade da Ponte Bandeirantes até a Ponte dos Remédios.

Na Rua Vergueiro, um acidente nas proximidades da Rua Francisco Cruz interdita as faixas 1 e 2 da via. Um ônibus quebrado também ocupa uma faixa da Avenida Nove de Julho, na altura do número 1.030, sentido bairro.