Capital paulista tem trânsito acima da média na manhã desta segunda

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registra um congestionamento acima da média na manhã desta segunda-feira, 27. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas, a capital tinha 117 km de vias congestionadas, índice correspondente a 13,1%, acima da média para o horário

Os piores pontos estavam na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de engarrafamento, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária; na Radial Leste, sentido centro, com 5,5 km de lentidão, da Rua Matilde até o Viaduto Pires do Rio; e na Avenida Washington Luís, em direção ao centro da cidade, com 5,1 km de trânsito carregado, da Praça Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.