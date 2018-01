Capital paulista tem sensação térmica de 7°C

SÃO PAULO - O amanhecer desta terça-feira, 3, poderá ser o mais frio do ano na cidade São Paulo. A passagem de uma frente fria não trará chuva, mas promete abaixar as temperaturas e estabelecer um novo recorde, de acordo com a Climatempo.

Por volta das 19h desta segunda-feira, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, marcava 14°C, mas a sensação térmica era de 9°C. Atualmente, a menor temperatura registrada em São Paulo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 11,5°C, em 28 de maio.

Às 20h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de alerta para baixas temperaturas nas regiões do M'Boi Mirim, Capela do Socorro e Parelheiros, na zona sul, regiões em que a sensação térmica encontra-se por volta dos 7°C.

Previsão. Esta terça terá predomínio de sol entre poucas nuvens. A sensação de frio será acentuada por causa do vento frio e úmido proveniente do mar. A máxima deve oscilar em torno dos 19ºC, enquanto que os percentuais de umidade relativa do ar variam entre 61% e 90%.