Capital paulista tem o dia mais quente do inverno

SÃO PAULO - Com 30,9ºC, a capital paulista registrou nesta sexta-feira, 7, o dia mais quente do inverno deste ano. A medição foi feita na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. A temperatura supera os 30,7ºC registrados no último domingo, 2, até então o dia mais quente do inverno - que começou às 20h09 do dia 20 de junho.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, após às 18h30 a temperatura média em São Paulo oscilava em 20°C, com tendência de queda. Não há previsão de chuvas.

Previsão. A massa de ar seco e quente que predomina sobre o interior do Brasil mantém o tempo seco e estável no fim de semana. O sábado, 8, será de sol e calor em São Paulo. As temperaturas variam entre mínimas de 15ºC e máximas que podem superar os 31ºC. No domingo, 9, as condições não mudam e os termômetros devem variar entre mínimas de 16ºC e máximas de até 32ºC.