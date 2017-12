Capital paulista tem a tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - A tarde desta quarta-feira foi a mais fria do ano registrada na cidade de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, às 15 horas, a temperatura no Mirante de Santana, na zona norte, era de 15,5ºC. No dia 1º de junho, a menor temperatura no Mirante foi de 16,8ºC. O Campo de Marte, também na zona norte, e o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, registravam 13ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chuva, céu encoberto e vento frio polar foi a combinação que derrubou a temperatura na cidade de São Paulo. O tempo deve permanecer úmido e frio até o fim da semana. No domingo, o sol poderá aparecer um pouco, ajudando a elevar a temperatura. Mesmo assim, a máxima prevista é de no máximo 22º₢.