Capital paulista segue com trânsito abaixo da média

O congestionamento em São Paulo continuava abaixo da média para o período na manhã desta segunda-feira, 15. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade acumulava 57 quilômetros de lentidão às 8h51. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.180 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.990 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Ponte Cidade Universitária e Rua Alexandre Mackenzie, com 2.840 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Ponte Cidade Universitária e Rua Alexandre Mackenzie Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.180 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.990 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Hipódromo Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Amelia Sá Barbosa