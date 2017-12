Capital paulista pode ter chuvas fortes à tarde

A capital paulista poderá sofrer novamente com os alagamentos na tarde desta quinta-feira, 15, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura deve permanecer alta com a máxima chegando a 29ºC e a mínima a 19ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A manhã começou com o céu nublado e para a tarde e início de noite é esperado o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas rápidas de chuva, inclusive com a possibilidade de pontos com maior intensidade causando transtornos como alagamentos. A sexta-feira, 16, deve ter tempo mais fechado e com chuva ao longo do dia em função da presença de uma frente fria, sendo que não são esperadas pancadas de chuva forte como nos dias anteriores.