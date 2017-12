Capital paulista pode registrar 6°C neste fim de semana

A entrada de uma massa de ar polar no Estado de São Paulo deve fazer com que as temperaturas despenquem neste fim de semana, segundo avaliações dos meteorologistas. Na capital paulista, a mínima prevista para o sábado e para o domingo é de 6ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A influência da massa polar começou a ser sentida pelos paulistas já nesta sexta-feira, 9. Por volta das 19 horas, a sensação térmica na região do Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, era de apenas 12ºC. Em Presidente Prudente, foi de 8ºC, de acordo com a Climatempo. Em 24 horas, a temperatura despencou até 19ºC no litoral paulista.

A previsão é de que o amanhecer de sábado e o de domingo sejam os mais gelados do ano já registrados até agora no Estado de São Paulo. Pode gear em algumas regiões. Na cidade de São Paulo, segundo o Inmet, a previsão é de mínima de 6º no sábado e máxima de 18ºC. Já no domingo, a mínima se mantém e a máxima sobe para 22ºC.

Com essas marcas, é possível que os paulistanos tenham recorde de frio para o ano. Até então, segundo os registros do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte, a menor temperatura na cidade foi de 12°C, em 2 de junho.