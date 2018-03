Capital paulista ganha mais cinco radares

Cinco novos radares equipados com leitor automático de placas (LAP) foram instalados no sábado passado nas Avenidas Cidade Jardim e 9 de Julho, na zona sul, e na Rua Teodoro Sampaio, zona oeste. Além de fiscalizar velocidade, eles são capazes de detectar pendências de documentação e desrespeito ao rodízio.

Na Teodoro Sampaio, dois radares foram instalados na altura dos números 2.895 e 1.316, ambos no sentido centro. Na Avenida 9 de Julho, os dois novos equipamentos estão na altura do 3.117. A Avenida Cidade Jardim ganhou um radar na altura do 655, no sentido centro.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), desde sábado passado, os equipamentos podem multar os infratores, pois estão homologados pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem).

Hoje, São Paulo conta com 452 radares - 119 com o sistema LAP. Juntos, eles aplicaram metade das 6 milhões de multas registradas no ano passado. Em 2009, o Município registrou o recorde de R$ 473 milhões na arrecadação com multas de trânsito.

Monotrilho. Pela segunda vez em três meses a licitação internacional para escolher a empresa que construirá o monotrilho entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes, no extremo da zona leste, com 23, 8 km, foi suspensa.

Ontem, a sessão pública que daria prosseguimento à concorrência foi interrompida até que o Metrô analise recursos de dois consórcios desabilitados.

Na semana passada foram conhecidos os dois consórcios habilitados: Expresso Monotrilho Leste (Bombardier Brasil e Bombardier Transport, Queiroz Galvão e OAS) e o Prolongamento Linha 2-Verde (Andrade Gutierrez, CR Almeida e a Scomi). Os dois desclassificados - Monotrilho Tiradentes (Camargo Correa, Hitachi, Mitsubishi, e Odebrecht) e Metropolitano (Delta, EIT e Intamin) - contestaram o processo. O projeto tem custo em cerca de R$ 2,8 bilhões.

