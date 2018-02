Capital paulista fica em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - O céu ensolarado que amanheceu nesta terça-feira, 20, na cidade de São Paulo, ficou para trás às 15h25. De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as zonas Oeste, Sul, Leste, Sudeste e a região das Marginais Pinheiros e Tietê estão em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o Centro, áreas de instabilidade formadas pelo calor e a entrada de brisa marítima causam chuvas que variam entre moderada e forte nesses pontos da cidade. Há registros também de granizo na zona sul da capital, com pedras relativamente grandes e chuva intensa.

Nas próximas horas, o tempo deve seguir instável, com pancadas de chuva forte em alguns bairros. As precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, portanto, há potencial para a formação de alagamentos.