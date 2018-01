Capital paulista entra em estado de atenção para enchentes

SÃO PAULO - A capital paulista entrou em estado de atenção para enchentes às 20 horas desta sexta-feira, 25, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Há risco de rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora e até queda de granizo, o que exige cuidado dos moradores ao sair de casa por causa do risco de queda de árvore.

O Corpo de Bombeiros informou que, até o fim da tarde, havia registro de 29 quedas por causa da ventania que se estendeu na Grande São Paulo ao longo do dia.

A chuva veio na hora certa para aliviar o calor, a secura do ar e diminuir a poluição, que chegou ao nível "muito ruim" nos últimos dois dias na Região Metropolitana e em áreas do litoral, segundo a Climatempo. Durante a semana, os meteorologistas chegaram a alertar que a cidade de São Paulo poderia chegar aos 38°C nesta sexta-feira, mas a chegada de um frente fria vinda do Sul abaixou as expectativas. O CGE marcou máxima de 30°C na tarde desta sexta.

Cidades da divisa com o Paraná, como já região de Itaporanga, Itapeva, Itaí e Arandu tiveram chuva já na madrugada ou no começo da manhã.

Previsão. Durante o fim de semana, as áreas de instabilidade da frente fria permanecem sobre o Estado e as pancadas de chuva vão continuar, com raios e possibilidade de chuva forte. O calor diminui e aumenta a nebulosidade. A previsão é que as temperaturas fiquem entre 20ºC e 29ºC na capital.