Capital paulista deve ter dia nublado e chuvoso

O segundo dia do ano em São Paulo deverá se manter nublado e chuvoso, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O mau tempo é resultado da chegada de uma frente fria ao Sudeste. Para esta manhã, a previsão é de chuva leve em pontos isolados da cidade. À tarde, as chuvas podem ser mais fortes e de forma mais generalizada. Com o sol aparecendo pouco, a temperatura não deverá oscilar muito. A máxima poderá atingir 26ºC e a mínima, 20ºC. A tendência, de acordo com o CGE, é de que a chuva se estenda até o fim de semana.