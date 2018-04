Capital paulista começa 2012 com chuva e céu encoberto

SÃO PAULO - Neste domingo, dia 1º de janeiro de 2012, o dia amanheceu com céu encoberto, chuviscos, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 19ºC na Grande São Paulo.

Durante todo o dia pode ocorrer chuva leve a moderada de forma intermitente em locais isolados. Embora a nebulosidade varie e por vezes o Sol possa ser visto entre muitas nuvens, predominará a cobertura de nuvens e, por vezes, chuva.

Às 13 horas, o Aeroporto do Campo de Marte, localizado na zona norte da capital, registrou 23°C de temperatura. O solo encharcado mantém o risco para formação de alguns alagamentos isolados e para possíveis deslizamentos de terra nas áreas mais críticas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo melhora nos próximos dias e o sol retorna gradativamente para a cidade. As madrugadas ainda devem ser frias para a época do ano, com mínimas oscilando em torno dos 17ºC, enquanto que no período da tarde, as temperaturas entram em elevação e as máximas podem chegar aos 28ºC na terça-feira, 3. A nebulosidade aumenta no final das tardes com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuvas significativas para a Grande São Paulo.