Capital paulista amanhece com céu nublado, mas temperatura em elevação

SÃO PAULO - A capital paulista amanheceu com céu nublado na manhã desta segunda-feira, 5. No entanto, há expectativa de sol entre nuvens e as temperaturas devem seguir em elevação.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas variam de 20ºC à 32 ºC, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira.

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas de chuva no fim das tardes.

Na terça-feira, 6, o sol favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. A temperatura mínima oscila em torno de 20°C, enquanto a máxima pode superar os 32°C. No fim da tarde, retornam as condições para chuvas na forma de pancadas.