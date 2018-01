Capital já teve 87,4% da chuva prevista para dezembro

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura divulgou balanço parcial da chuva que atingiu a capital e informou que desde o início de dezembro já choveu 175,6mm. Isso equivale a 87,4% da média prevista para dezembro, que é de 201mm.

Assim, o índice registrado nesta quarta-feira (16) como média na cidade, 14,1mm, corresponde a 7,01% da média esperada para o mês. Às 20h, o órgão retirou todas as regiões do estado de atenção. As regiões com maior volume de chuva (índice pluviométrico)foram:Pirituba e Jaraguá, com 43,6mm, Jaçanã e Tremembé, com 42,4mm, Santana, com 39mm, Perus, com 29mm, Lapa, com 25,4mm, Consolação, com 23,1mm, São Mateus, com 22mm, Itaim Paulista e Casa Verde, com - 21,6mm.

Segundo o CGE, nesta quinta-feira,17, o dia começa abafado com sol e máximas chegando aos 32ºC. No entanto, uma frente fria muda o tempo no decorrer da tarde, provocando aumento de nebulosidade e chuvas generalizadas. Na sexta-feira, deve haver maior variação de nuvens e chuvas isoladas ao longo do dia, mas o sol aparece e as temperaturas não devem diminuir muito.