Capital inicia 4ª etapa da recuperação de vias A Prefeitura de São Paulo lança hoje a quarta etapa do programa de recapeamento de vias. Serão investidos R$ 22 milhões para essas ações, referentes aos meses de maio de junho. No total, a Prefeitura investiu neste primeiro semestre R$ 60 milhões, a metade do previsto para o ano inteiro. Nessa etapa, serão recapeadas 56 vias da cidade, em um total de 51,7 km. Haverá trabalhos na Marechal Tito, zona leste, na Washington Luís e na Estrada do Campo Limpo, zona sul da capital. Segundo a Prefeitura, houve um acerto entre a Secretaria Municipal das Subprefeituras e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para que as vias não fiquem tanto tempo sem sinalização.