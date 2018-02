Capital ganha mais 11 radares

A cidade de São Paulo ganhou mais 11 radares eletrônicos para fiscalizar os limites de velocidade e infrações nas vias. Esses equipamentos vão conseguir flagrar infrações em um total de 15 endereços, incluindo importantes corredores, como as Avenidas Santos Dumont, Rebouças, Aricanduva e Salim Farah Maluf (veja relação ao lado).

A autorização para o início da aplicação de multas por esses equipamentos foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da Cidade. Oito desses radares têm o sistema de Leitura Automática de Placas (LAP) e, por isso, podem fiscalizar também o cumprimento do rodízio municipal e as proibições para a circulação de caminhões e ônibus fretados, por exemplo. Um deles, instalado na Avenida Rebouças, no sentido do bairro para a Avenida Paulista, também vai flagrar a invasão da faixa exclusiva de ônibus pelos automóveis.

Com esses novos equipamentos, a cidade de São Paulo passa agora a contar com 530 radares eletrônicos - há modelos fixos, móveis, que flagram conversão proibida e a invasão de faixas de pedestres e dos corredores de ônibus.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vai ganhar nas próximas semanas seis radares móveis do modelo "pistola", que são manuseados pelos agentes. Esses equipamentos serão usados para fiscalizar a proibição de circulação de motos na pista expressa da Marginal do Tietê. A licitação para a contratação desses radares já está em andamento.

ENDEREÇOS FISCALIZADOS

Santos Dumont: Fiscaliza os dois sentidos da via, na altura da Rua Rodolfo Miranda. O limite é de 60 km/h

Jacu-Pêssego: Um radar em cada sentido, na altura das Ruas Cel. Manuel F. de Souza e Shinzaburro Mizutani. O limite é de 70 km/h

Rebouças: Radares foram colocados na altura da Alameda Lorena, nos dois sentidos. Um deles flagra invasão de faixa de ônibus. O limite é 60 km/h

Salim Farah Maluf: Um radar em cada sentido, perto da Praça Pienna. O limite é 60 km/h

Aricanduva: Um radar no sentido de São Mateus, na altura do número 12.700. O limite é de 70 km/h