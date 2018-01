Capital e Red Hot, já vimos essa história Ao final de grandes festivais de rock é comum os fãs começarem a sonhar com possíveis atrações que gostariam de ver na próxima maratona. Se no fim do Rock in Rio de 1991 alguém apostasse no Capital Inicial como uma das principais atrações de uma nova edição seria alvo de gozações. O grupo de Brasília fez um show até que correto no Maracanã, baseado nos sucessos dos primeiros discos e no recente O Passageiro, versão de um clássico do Iggy Pop. Mas nada memorável, num dia que também teve Debbie Gibson, Information Society e A-Ha como atrações internacionais. Pouco tempo depois a banda se esfacelava com a saída do tecladista Bozo Barretti e do vocalista Dinho, que protagonizou uma constrangedora carreira solo. Mas numa dessas voltas que o mundo dá, não é que o Capital Inicial retornaria ao Rock in Rio de 2001, com prestígio?