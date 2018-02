Capital e litoral paulista têm tempo encoberto no fim de semana

SÃO PAULO - O tempo deve ficar encoberto neste final de semana na capital e no litoral do Estado de São Paulo, com previsão de pancadas de chuva, trovoadas e chuva forte em algumas regiões. As temperaturas em São Paulo oscilam entre 17 e 28 graus neste sábado e entre 17 e 22 no domingo. No litoral norte, sul, na baixada santista e no Vale do Ribeira, os termômetros ficam entre 18 e 22 graus amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No oeste, sul e sudoeste do Estado, existe a possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. As menores temperaturas devem ser registradas na Serra da Mantiqueira, com previsão de mínima de 10 graus e máxima de 22 no sábado.

Ar Seco. Toda a capital paulista está em estado de alerta por conta da baixa umidade do ar desde as 13h30 desta sexta-feira, 23, momento em que a Defesa Civil de São Paulo registrou índice de 19% de umidade relativa.

A recomendação do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), responsável pelo cálculo, é evitar atividades físicas e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16h; evitar ambientes fechados e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.