Capital deve ter sol no sábado e chuva no domingo

SÃO PAULO - Neste sábado, 19, as temperaturas na capital paulista devem variar entre 19ºC e 31°C com períodos de céu aberto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima registrada nesta Sexta-Feira Santa foi de 29,6°C no Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

No domingo, entretanto, volta a chover na capital."Há uma frente fria no nordeste do Rio Grande do Sul que vai passar pelo Atlântico e influenciará o tempo no Estado de São Paulo", explica a meteorologista do Inmet Helena Balbino. As chuvas devem continuar até a terça-feira pós feriado.

No início desta semana, as temperaturas ficaram abaixo dos 20°C por causa de uma frente fria que chegou ao Estado no último sábado, 12. Os termômetros registraram 16,8°C na segunda-feira, 14, e paulistanos tiveram que tirar os casacos do armário.