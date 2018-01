Capital deve ter recorde de frio hoje, diz Climatempo

O recorde de temperatura mínima e máxima atual é de 9,3 graus, em 7 de agosto, e de 15,2 graus, em 26 de julho. O tempo virou ontem em São Paulo, com a chegada de uma frente fria que provocou chuva de fraca a moderada em áreas do interior do Estado, no litoral e na Região Metropolitana. Essa frente fria veio acompanhada de uma massa polar, com ventos frios que chegaram a São Paulo derrubando as temperaturas - de anteontem para ontem, a temperatura caiu mais de 17 graus.

Já hoje o dia deve ter temperaturas baixas, mas estáveis, e céu nublado. Conforme Pinheiro, a previsão é de chuva fraca pela manhã e chuviscos à tarde e à noite na capital. A chuva fraca ocorrerá na faixa leste do Estado e também no litoral e no Vale do Paraíba. Essa chuva, no entanto, não será suficiente para aumentar o nível dos reservatórios do Sistema Cantareira - principal sistema de abastecimento da Grande São Paulo e que enfrenta sua pior crise hídrica. "Deve ter chuva de no máximo 10 milímetros na região. O que pode é diminuir a queda do nível dos reservatórios, mas não aumentar o nível", diz Pinheiro. O frio deve diminuir a partir de amanhã, quando a mínima prevista é de 11 graus e a máxima, de 21 graus. Entre amanhã e sábado também deve chover entre o sul e o leste do Estado. / BÁRBARA FERREIRA SANTOS