Capital deve ter mais pancadas de chuva nesta terça

Depois da forte chuva que atingiu São Paulo na tarde da segunda-feira, 22, a previsão é de mais chuva nesta terça-feira, 23. O sol deve aparecer alternado com muitas nuvens durante a manhã e durante a tarde há previsão de pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Nesta terça podem ocorrer novos pontos de alagamentos, devido à intensidade das chuvas, de acordo com o CGE. A máxima deve chegar aos 31ºC. Na segunda, a cidade chegou a ter 45 pontos de alagamento - a maioria nas zonas norte e sul -, boa parte deles intransitáveis. A manhã começou com céu nublado e sem chuva na capital paulista. A temperatura no Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da cidade é de 19ºC com ventos de nordeste e 93,7% de umidade relativa do ar, enquanto que na estação do CGE localizada no Butantã, zona oeste, a temperatura é de 22,2ºC e na estação da Consolação é de 18,6ºC. Nesta quarta-feira, 24, a aproximação de uma nova frente fria começa a mudar o tempo em São Paulo, provocando chuvas mais generalizadas.