Capital deve ter chuva durante a tarde desta segunda-feira

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

A manhã deve ser de nebulosidade e a tarde deve ter novas pancadas de chuva em São Paulo, conforme a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para esta segunda-feira, 16. As chuvas são causadas por áreas de instabilidade associadas a uma frente fria. Algumas pancadas poderão ser de forte intensidade.

As áreas de chuva que atingiram a cidade durante a madrugada já não se encontram mais sobre capital.

A terça-feira, 17, terá chuvas pela manhã que diminuirão no decorrer do dia, deixando o céu nublado. As temperaturas permanecem estáveis e variam de 21ºC a 25ºC.