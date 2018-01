Capital deve registar até 29°C, mas com chuvas à tarde

Grande parte da capital paulista amanheceu ensolarada neste sábado, 9, mas a previsão é de que a cidade tenha pancadas de chuva no período da tarde, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Nas regiões do centro, da zona leste e da zona norte os termômetros marcavam temperaturas próximas dos 20°C pela manhã. Segundo o CGE, as próximas horas serão de céu aberto com sol, e a temperatura deve chegar aos 29°C. Para o período da tarde, as chuvas ocorrem na forma de pancadas, podendo ser de intensidade moderada a forte em alguns bairros da capital.

No domingo, o dia será ensolarado e o clima deve causar sensação de abafamento. As pancadas de chuva ocorrerão de maneira rápida e isolada na capital e Grande São Paulo. As temperaturas se manterão estáveis, devendo variar entre mínimas de 21ºC e máximas de 30ºC.